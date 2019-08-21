Toyota Land Cruiser может покинуть авторынок США

Американский журналист Джонн Либерман в своем «Инстаграме» рассказал о том что Toyota прекратит продажи Land Cruiser. Вместо него японская компания будет предлагать только Lexus LX570.

Журналист пишет про американский рынок, и он указал что после смены поколения Land Cruiser покинет рынок США.

Сейчас в Америке Toyota Land Cruiser пользуется низким спросом. Например, в прошлом году через дилерские центры было продано всего около 3 тыс. внедорожников.

Причем это не принесло прибыли автопроизводителю. Компании вместо Land Cruiser более выгодно продавать Lexus LX570, который приносит больше прибыли, так как эта машина является более премиальной, чем легендарный «Крузак».

В самой компании Toyota пока не комментируют информацию полученную от Либерман, но было сказано что решение о прекращении продаж Land Cruiser в США пока не принято.