Ravon возвращается в Россию и объявляет цены

Марка Ravon снова возвращается на российский рынок и уже известно, с какими моделями и сколько они будут стоить.

Ravon перестал продавать в РФ свои автомобили с мая прошлого года. Как объяснили в компании, это связано с модернизацией производства для запуска новых авто и пересмотра ценовой политики.

При этом на российский рынок «УзАвтоМоторс СНГ» вернет хэтчбек R2, Nexia R3 и R4.

Ravon R2 ранее пользовался хорошим спросом, причем эта модель предлагалась исключительно с автоматической коробкой передач и была самой доступной в своем классе. Теперь за модель придется заплатить от 646 000 рублей.

Ravon Nexia R3 будет стоить от 670 000 рублей. Седан предложат с 1,5-литровым 106-сильным агрегатом, пару которому составит пятиступенчатая механическая коробка передач и 6-ступенчатый «автомат».

Ravon R4 будет предлагаться по цене от от 678 000 рублей и для него предложат такой же мотор как в Nexia R3.