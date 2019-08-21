Купленные в кредит Mercedes следят за своими владельцами

Немецкая компания в Великобритании оказалась в центре скандала, в котором оказались автомобили, приобретенные покупателями в кредит.

Как пишут британские СМИ, житель Великобритании приобрел новый автомобиль Mercedes в кредит, а в дальнейшем он выяснил, что в двигателе его машины находятся устройства слежения за владельцем.

Мужчина обратился к официальным представителям компании, требуя объяснить наличие устройств.

Как уверяют СМИ, представители не стали отрицать этот факт, но заверили, что устройства активируются лишь в тех случаях, когда владелец просрочил платеж.

Более того, в Mercedes заявили, что устройства слежения установлены с ведома владельцев, так как они четко прописаны в условиях контракта.

Только теперь британцы обнаружили такие пункты в контрактах и крайне возмутились, требуя организовать расследование. В свою очередь представитель власти уже призвал провести проверку.