Немецкая компания запустила продажи нового кроссовера, который предлагается под брендом Jetta.

Новинка носит название Jetta VS5 и является недорогим кроссоверов, представленным на китайском рынке.

С 21 августа Volkswagen вывел в продажу дешёвый кроссовер Jetta VS5, который в наличии у дилеров появится с 5 сентября. Оценили автомобиль в 89 800 юаней минимум или около 850 тыс. рублей.

Самая дорогая комплектация получила ценник 119 800 юаней, а это 1,32 млн рублей. Стоит отметить, что Jetta VS5 является удешевленной версией кроссовера Volkswagen Tharu, но отличается существенно измененным дизайном.

В салоне использовали более доступные материалы отделки, а в списке оборудования предлагаются основные опции и системы.

Линейка двигателей представлена турбированным 1,4-литровым двигателем, пару которому составляет шестискоростной автомат. Система привода доступна исключительно на переднюю ось.