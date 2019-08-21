Немецкая компания запустила продажи нового кроссовера, который предлагается под брендом Jetta.
Volkswagen вывел в продажу дешёвый кроссовер Jetta VS5
Новинка носит название Jetta VS5 и является недорогим кроссоверов, представленным на китайском рынке.
С 21 августа Volkswagen вывел в продажу дешёвый кроссовер Jetta VS5, который в наличии у дилеров появится с 5 сентября. Оценили автомобиль в 89 800 юаней минимум или около 850 тыс. рублей.
Самая дорогая комплектация получила ценник 119 800 юаней, а это 1,32 млн рублей. Стоит отметить, что Jetta VS5 является удешевленной версией кроссовера Volkswagen Tharu, но отличается существенно измененным дизайном.
В салоне использовали более доступные материалы отделки, а в списке оборудования предлагаются основные опции и системы.
Линейка двигателей представлена турбированным 1,4-литровым двигателем, пару которому составляет шестискоростной автомат. Система привода доступна исключительно на переднюю ось.