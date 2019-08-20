Россияне чаще выбирают топовый Haval F7 в синем цвете

Спрос на новый молодежный кроссовер от китайской компании в России продолжает стабильно расти.

Недавно сообщалось, что многие дилеры столкнулись с дефицитом кроссоверов, а в некоторых автосалонах свои машины ожидали более 50 клиентов.

Между тем в самой компании говорят, что всеми силами стараются нарастить объёмы выпуска и сократить время ожидания.

Как стало известно, уже в автосалоны поступили автомобили во всех комплектациях.

Также представители Haval рассказали, что россияне чаще всего выбирают кроссовер Haval F7 в комплектации Premium, оснащенной 2,0 и 1,5-литровыми моторами, а вот наиболее популярным цветом кузова оказался синий.

Напомним, что кроссовер предлагается по цене от 1 449 000 рублей.