Спрос на новый молодежный кроссовер от китайской компании в России продолжает стабильно расти.
Россияне чаще выбирают топовый Haval F7 в синем цвете
20.08.2019 12:24
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Недавно сообщалось, что многие дилеры столкнулись с дефицитом кроссоверов, а в некоторых автосалонах свои машины ожидали более 50 клиентов.
Между тем в самой компании говорят, что всеми силами стараются нарастить объёмы выпуска и сократить время ожидания.
Как стало известно, уже в автосалоны поступили автомобили во всех комплектациях.
Также представители Haval рассказали, что россияне чаще всего выбирают кроссовер Haval F7 в комплектации Premium, оснащенной 2,0 и 1,5-литровыми моторами, а вот наиболее популярным цветом кузова оказался синий.
Напомним, что кроссовер предлагается по цене от 1 449 000 рублей.
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