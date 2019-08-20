Skoda Kamiq стал бестселлером марки в сегменте SUV в Китае

Чешская компания опубликовала пресс-релиз, в котором поделилась успехами в продажах кроссовера Skoda Kamiq.



Как говорится в сообщении, Skoda Kamiq стал бестселлером марки в сегменте SUV по итогам прошлого месяца, когда на китайском рынке было реализовано 5,5 тыс. экземпляров.

За период с начала года китайские покупатели выбрали 22 тыс. кроссоверов Skoda Kamiq. С такими продажами модель обошла ранних лидеров Kodiaq и Karoq.

Напомним, что кроссовер был представлен еще весной прошлого года. С момента выхода на рынок он быстро стал набирать популярность.

Между тем на европейском заводе компании также организовали выпуск автомобиля, но он будет отличаться от версии для Китая, так как создан на платформе MQB A0. Эта модель также может появится и на российском рынке, о чем сообщалось ранее.