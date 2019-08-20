5 сентября Renault покажет новый кроссовер на базе Kwid

Новинка, которую построили на платформе от модели Kwid, будет оснащена полностью электрической силовой установкой.

Renault покажет новый кроссовер на базе Kwid в рамках выставки Чэнду 5 сентября. Предвестник новинки был представлен в прошлом году с названием Renault K-ZE.

Товарная версия электрокара в отличие от концепта получила минимальные изменения. Габариты кроссовера составили: 3 735/1 579/1 515 мм, колесная база – 2 423 мм.

Мощность установки пока неизвестна, а вот аккумулятор предложат на 30 кВт. Запас хода новой модели составит 250 км, а для зарядки до 80% потребуется около 50 минут.

Сборка электрического кроссовера уже стартовала на предприятии компании в Китае. В продажу модель поступит этой осенью.