Названа цена «заряженного» хэтчбека Mercedes-AMG A 35 для РФ

Презентация хэтчбека в «заряженной» версии состоялась во второй половине прошлого года.

Сегодня была названа «заряженного» хэтчбека Mercedes-AMG A 35 для РФ, который поступит в продажу этой осенью. Как сообщил российский офис, стоимость автомобиля стартует от 3 510 000 рублей.

В движение самый маленький Mercedes-AMG A35 будет приводиться двухлитровым двигателем с четырьмя цилиндрами.

Его мощность составляет 306 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 400 Нм.

В качестве трансмиссии используется семискоростной робот с двумя сцеплениями и полноприводной системой.

Для ускорения до 100 км/ч автомобилю потребуется 4,7 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч.