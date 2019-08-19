Toyota представила новый 10-местный минивэн Majesty

Новинка представляет собой люксовую версию нового поколения Toyota Hiace, а еще есть данные, что модель может приехать на российский рынок.

Toyota представила новый 10-местный минивэн с названием Majesty, в котором доступно большое количество опций, а также дорогие материалы отделки.

В экстерьере такого автомобиля применили хромированные элементы, а от обычного минивэна он отличается еще полностью светодиодной оптикой и иными бамперами.

Помимо этого для Majesty будет доступна пружинная задняя подвеска, а в движение он будет приводиться турбированным дизельным двигателем объёмом 2,8 литра и мощностью 163 л.с. при 420 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии будет доступна шестискоростная автоматическая КП, а привод будет только на заднюю ось. В списке оснащенности новинки значится 9 подушек безопасности, климат- и круиз-контроль, два сидения с регулировкой, подстаканниками и поддержкой для ног, а также многое другое.

Пока новый Majesty предлагается на рынке Таиланда, где за него просят от 3,9 млн рублей в эквиваленте. В России он может появится уже во второй половине следующего месяца.