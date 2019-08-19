Dongfeng запатентовала в России дешёвый электрокроссовер

Dongfeng в России в базу Федерального института промышленной собственности внесла изображение недорого электрического кроссовера Fengon E3.

В Китае данную модель представили в апреле. Она уже продается в дилерских центрах марки в двух комплектациях по цене 100 и 150 тысяч юаней, что в пересчете около 1,0 и 1,5 млн рублей.

Но такие цены указаны с учетом субсидий от правительства Китая.

В Китае Fengon E3 доступен со 163-сильным электрическим мотором и блоком аккумуляторов на 53 кВт•ч.

Заявленный запас хода составляет 405 км, но по европейской системе расчета показатель будет значительно меньше.

Сейчас Dongfeng на российском рынке предлагает кроссоверы AX7 и Dongfeng 580. В 2019 году появится еще AX4.

Стоит отметить, что появление изображение Fengon E3 в базе Федерального института промышленной собственности не означает, что данная модель обязательно появится в России.