В российском офисе немецкой компании рассказали о продажах коммерческих автомобилей за прошлый месяц.
Бестселлером бренда Mercedes-Benz в России стал новый Sprinter
19.08.2019 13:30
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В отчетный период компании удалось реализовать 93 легких коммерческих автомобиля, что оказалось на 80% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За семь месяцев года объёмы продаж марки составили 841 ед., что на 77% хуже.
Как сообщается, снижение объёмов продаж связано с отсутствием необходимых комплектующих, в связи с чем временно было приостановлено производство на предприятии «Группы ГАЗ».
Бестселлером бренда Mercedes-Benz в России стал новый Sprinter, рассказали в компании.
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