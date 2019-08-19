В российском офисе немецкой компании рассказали о продажах коммерческих автомобилей за прошлый месяц.

В отчетный период компании удалось реализовать 93 легких коммерческих автомобиля, что оказалось на 80% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За семь месяцев года объёмы продаж марки составили 841 ед., что на 77% хуже.

Как сообщается, снижение объёмов продаж связано с отсутствием необходимых комплектующих, в связи с чем временно было приостановлено производство на предприятии «Группы ГАЗ».

Бестселлером бренда Mercedes-Benz в России стал новый Sprinter, рассказали в компании.