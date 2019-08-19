В РФ стартовали продажи нового компактного кроссовера Brilliance V3

Кроссовер предлагается в четырех комплектациях и поставляется на российский рынок из Китая.



В РФ стартовали продажи нового кроссовера Brilliance V3, доступного только с одним полуторалитровым двигателем и двумя трансмиссиями, среди которых пятискоростная механика или автомат.

Минимальная стоимость компактного кроссовера составляет 839 000 рублей, а топовый вариант обойдется в 939 000 рублей.

Двигатель автомобиля имеет мощность 107 лошадиных сил, а заявленный расход топлива по городу составляет 5,9 литра на 100 км пути.

В начальной комплектации кроссовера предлагаются системы ABS, EBD, ESC, кондиционер, боковые зеркала с подогревом, датчики давления в шинах, легкосплавные алюминиевые колесные диски, отделка сидений экокожей и многое другое.

В топовом исполнении уже будет камера заднего вида, мультимедийная система с 7-дюймлвым экраном, круиз-контроль, система помощи при парковке, мультимедийный руль и другое. На новый Brilliance V3 предлагается гарантия на 5 лет или 150 000 км пробега.