Большинство автопроизводителей подняли стоимость своих моделей, но есть две марки, которые наоборот снизили цены на несколько моделей.

Как сообщает «Автостат», 12 автобрендов в августе изменили цены на свои автомобили в РФ, в числе которых и «АвтоВАЗ». Модельный ряд отчечественной компании с первого августа прибавил в цене от 5 до 7 тыс. рублей.

Столько же к ранней стоимости прибавили и модели Datsun, KIA Rio и Rio X-Line. Еще ценники на автомобили переписала в большую сторону компания Renault, у которой большинство моделей стали дороже на 1-25 тыс. рублей.

Самая существенная прибавка к цене была зафиксирована у кроссовера Cadillac XT5 (70-120 тыс.), а также MINI One (85 тыс.) и MINI Clubman (350 тыс.).

При этом максимально в России подорожал Mercedes-Benz AMG GT, у которого ценник вырос сразу на 1 млн рублей.

Что касается автобрендов, снизивших стоимость своих автомобилей, то среди них оказались Chery и Nissan. У китайской компании на 60-95 тыс. рублей подешевел кроссовер Tiggo 3, а второй автопроизводитель предлагает свои кроссоверы Qashqai, X-Trail, Terrano на 18-129 тыс. рублей дешевле.