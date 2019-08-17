УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями

Такая машина была создана для обнаружения противотанковых и противотранспортных мин на глубине до нескольких десятков сантиметров.

На базе отечественного внедорожника был разработан индукционный миноискатель (ДИМ). Его оснастили выносной рамой, на которой крепилось специальное оборудование.

Экипаж машины состоял из четырех человек – водителя, оператора и двух саперов. Для обнаружения мин рабочая скорость автомобиля не должна была превышать 10 км/ч.

Водитель управлял непосредственно внедорожником, а оператор навесным оборудованием, которое было подсоединено к трансмиссии.

При обнаружении мины автоматика останавливала транспортное средство, а по правилам водитель должен был отъехать от мины назад на 30 метров.

После этого мину должны были обезвредить или уничтожить саперы.