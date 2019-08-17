Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на основе RAV4

Toyota готовится к презентации нового кроссовера, в основе которого ляжет новое поколение RAV4.

Новая модель будет носить названием Wildlander. Название машины уже зарегистрировали в Китае, и скорее всего будущая новинка будет доступна исключительно в КНР.

Издание Autohome удалось узнать, что Toyota Wildlander будет выпускаться на совместном предприятии GAC и Toyota. В октябре еще стартует сборка RAV4, которую наладят на заводе, принадлежащем маркам FAW и Toyota.

Таким образом, в Китае на одной платформе будут предлагаться две разные модели — RAV4 и Wildlander, причем китайский вариант RAV4 будет выглядеть, как глобальная версия.

Источники сообщают, что Toyota Wildlander будет отличаться от своего донора не только внешностью, но и размерами.

Моторная гамма кроссовера будет состоять из 2,0-литрового 171 сильного ДВС и гибридной силовой установки мощностью 178 л.с.

Презентация Wildlander состоится в 2019 году, а в дилерских центрах кроссовер появится в конце года.