Стали известны все цены кроссовера Changan CS35 Plus для России

Старт продаж нового кроссовера состоялся в начале этого месяца, но изначально была объявлена стоимость базовой комплектации.



Теперь на официальном сайте компании появился перечень всех комплектаций и их стоимость.

Так, начальная комплектация кроссовера предлагается по цене от 1 079 900 рублей, при этом изначально компания объявила стоимость 969 900 рублей, но как оказалось она была названа с учетом скидки по трейд-ин и программы Changan Finance.

То есть цена Changan CS35 Plus превышает 1 млн рублей. В этом исполнении автомобиль доступен с механикой и 1,6-литровым двигателем.

Комплектация Luxe с таким же двигателем, но с автоматической КП получила ценник 1 129 900 рублей, а версия Comfort с АКПП обойдется в 1 699 900 рублей. Самая дорогая версия получила ценник 1 219 900 рублей.