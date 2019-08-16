Ремонт подвески

Передняя и задняя подвески автомобиля играют важнейшую роль в обеспечении его нормальной езды. С течением времени эти узлы подвергаются износу, а потому нуждаются в ремонте.

Особенности ремонта передней подвески

В связи с тем, что передняя ось автомобиля первой встречает все попадающиеся на дороге препятствия, на переднюю подвеску приходятся самые большие нагрузки. Помимо этого, элементы управления машиной тоже находятся спереди. Прежде чем начинать ремонтные работы, полезно ознакомиться с информацией, имеющейся на сайте автомеханика38.рф. Необходимо учитывать, что ремонт передней подвески практически всегда сводится к замене изношенных деталей на новые. Особое внимание необходимо обратить на следующие узлы:

Амортизаторы. Выход из строя этих элементов можно определить по подтекам под колесом. Когда амортизатор не выполняет требуемое сжатие, это свидетельствует о необходимости замены клапана сжатия, пружины или штока.

Рулевые наконечники и ШРУСы. Чтобы выполнить диагностику данных деталей, нужно приподнять авто с использованием домкрата и при помощи монтировки выявить люфты. При обнаружении даже небольшого люфта в любом узле необходимо выполнить замену. Повышенное внимание нужно обратить на шаровые или ШРУСы. При выявлении даже едва заметного треска изношенные узлы следует заменить. Иначе они могут рассыпаться во время езды, в результате чего колесо вывернет, и автомобиль утратит способность самостоятельно передвигаться.

В ряде случаев проблема состоит в поломке рычагов передней подвески. Эта неисправность встречается крайне редко и обычно случается при постоянной езде по ямам и бордюрам. Деформированные или поврежденные рычаги необходимо заменить.

Особенности ремонта задней подвески

Принципиальных отличий ремонта узлов задней подвески от аналогичной процедуры, выполняемой для передней подвески, почти нет:

Наличие скрипов или стуков в задней подвеске свидетельствует об износе резиновых втулок амортизаторов, которые нуждаются в замене.

Осадка кузова автомобиля является признаком недостаточно качественного функционирования амортизаторов.

Если машина уходит в сторону при отпускании рулевого колеса, то это указывает на изнашивание штанг заднего моста или нарушения развала-схождения.

Количество возможных проблем с подвеской довольно велико. Но если иметь общее представление о самых распространенных повреждениях подвесных устройств, то можно без особого труда выполнить их ремонт посредством замены изношенных элементов.