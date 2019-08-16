Объявлены российские цены на самые мощные Porsche Cayenne

На российском рынке гибридная версия кроссовера Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid будет стоить от 12 342 000 рублей.

«Зеленая» силовая установка привела к удорожанию почти на 2 млн рублей. Для сравнения Cayenne Turbo с 550-сильным мотором оценивается от 10 415 000 рублей.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe оценили еще дороже – 12 863 000 рублей.

Гибридные версии классического и купеобразного Cayenne Turbo S получили силовую установку мощностью 680 л.с.

По заявлению производителя, Cayenne с гибридным агрегатом на 100 км пути расходует всего 3,8 литра топлива. Только на одной электрической тяге автомобиль способен проехать до 40 км.

Также российский офис Porsche озвучил стоимость Cayenne E-Hybrid Coupe с 462-сильной «зеленой» установкой.

Такую версию можно будет купить по цене от 7 958 000 рублей, а обычная версия Cayenne Coupe E-Hybrid стоит от 7 336 000 рублей.