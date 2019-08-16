Еще в прошлом месяце стало известно, что введение новых автономеров перенесли на год.

Решение о перенесении сроков введения новых знаков было принято по просьбе Минсельхоза и ГИБДД.

Теперь в МВД разъяснили ситуацию с выдачей новых автомобильных номеров, отметив, что желающие приобрести номер нового образца могут это сделать и сейчас несмотря на то, что новый стандарт вступит в силу в 2020 году.

Нового типа регистрационные знаки уже можно заказать у частных фирм и использовать на транспортном средстве.

В МВД говорят, что это не запрещено, а сам знак можно заказывать только в организациях, которые имеют «свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов государственных регистрационных знаков транспортных средств».

При этом подразделения Госавтоинспекции пока будут выдавать только знаки, предусмотренные действующим стандартом.