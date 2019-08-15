Honda для китайского рынка зарегистрировала модернизированную версию CR-V текущего поколения.
Новый кроссовер Honda CR-V стал больше и получил иной дизайн
15.08.2019 21:21
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Новый кроссовер будет продаваться под названием Breeze, и в отличие от своего донора он получил именную переднюю и заднюю часть, а также увеличенную длину.
В сравнении с CR-V будущая новинка для Китая на 49 мм длиннее, а колесная база на 1 мм больше. В ширину и высоту китайская и глобальная версии не отличаются.
Honda Breeze скорее всего будет эксклюзивом для КНР, и возможно она будет предлагаться в семиместном варианте.
В продажу кроссовер поступит с 1,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 193 л.с. В паре с ним будет работать шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор.
В дальнейшем ожидается появление кроссовера Breeze с гибридной силовой установкой позаимствованной у CR-V.
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