Новый кроссовер Honda CR-V стал больше и получил иной дизайн

Новый кроссовер будет продаваться под названием Breeze, и в отличие от своего донора он получил именную переднюю и заднюю часть, а также увеличенную длину.

В сравнении с CR-V будущая новинка для Китая на 49 мм длиннее, а колесная база на 1 мм больше. В ширину и высоту китайская и глобальная версии не отличаются.

Honda Breeze скорее всего будет эксклюзивом для КНР, и возможно она будет предлагаться в семиместном варианте.

В продажу кроссовер поступит с 1,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 193 л.с. В паре с ним будет работать шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор.

В дальнейшем ожидается появление кроссовера Breeze с гибридной силовой установкой позаимствованной у CR-V.