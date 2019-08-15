Новая модель от компании Kia появилась в базе министерства промышленности КНР, а ее презентация состоится в Китае 5 сентября.

Новый кроссовер Kia KX3 показали на официальных фотографиях из базы, где также внесены и данные о некоторых характеристиках.

Как известно, новый кроссовер с названием Kia KX3 является китайской версией глобального Seltos. Судя по фото автомобили в дизайне не отличаются, но список оборудования модели в Китае будет сокращен для снижения стоимости.

В линейке двигателей модели на китайском рынке будет представлена одним 1,5-литровым двигателем, мощность которого, работая в паре с шестискоростной механикой или вариатором, составит 115 л.с.

Система привода будет только на переднюю ось. В продаже кроссовер появится до конца года.