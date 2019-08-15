Кроссовер Volkswagen T-Roc превратился в кабриолет

Volkswagen представила кабриолет, созданный на базе кроссовера T-Roc. Публично эту модель покажут на автосалоне во Франкфурте, а в продажу она поступит в весной 2020 года.

Volkswagen T-Roc с открытым верхом в качестве концепта был представлен еще в 2017 году, а серийная версия практически не отличается от концептуальной.

Двухдерный «паркетник» получил складывающуюся мягкую крышу, которая убирается за 9 секунд.

Мягкой крышей кабриолета можно управлять с кнопки в салоне и дистанционно с брелока. В продаже Volkswagen T-Roc будет доступен в двух комплектациях Style и R-Line.

Моторы для кроссовера с открытым верхом будут предлагаться только бензиновые 1,0 и 1,5-литровые мощностью 115 и 150 л.с. соответственно.

Трансмиссию предложат 6-ступенчатую механическую или роботизированную семидиапазонную с двумя сцеплениями.

О выпуске версии с полным приводом пока ничего неизвестно.

В сравнении со стандартным T-Roc версия с мягкой крышей на 35 мм длиннее и 51 мм ниже. Также в новой модели уменьшен объём багажного отделения, который составляет 284 литра против 445 литра у классического кроссовера.