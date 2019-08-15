Chevrolet скоро выпустит новую электрическую модель Chevrolet Menlo EV

Американская компания в Китае зарегистрировала электрический кроссовер Chevrolet Menlo EV. Снимки электрического кроссовера и его некоторые технические характеристики внесли в базу сертификации.

Chevrolet Menlo EV создан на базе хэтчбека Buick Velite 6 MAV EV. По некоторым данным китайская версия является аналогом Chevrolet Bolt, но другие источники сообщают, что зарегистрированный автомобиль полностью создан для китайского рынка.

В Chevrolet Menlo EV установлен электрический мотор со 174-сильной отдачей. Максимальная скорость автомобиля 150 км/ч. Об аккумуляторе пока ничего не известно.