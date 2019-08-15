Пресс-служба правительства Ульяновской области сообщила, что для внедорожника УАЗ «Патриот-2020» разрабатывается новая перспективная платформа.
УАЗ разрабатывает новую платформу УАЗ «Патриот-2020»
Новую платформу для УАЗ «Патриот-2020» построят УАЗ и НАМИ, а инвестиции в такой проект составят около 7 млрд рублей.
Подробности о проекте не сообщают, но было сказано, что УАЗ готовит к запуску новые продукты, которые призваны восстановить объёмы производства и продаж автомобилей.
Так, ближайшей новинкой становится Патриот, оснащенный автоматической КП Punch Powerglide 6L50. Внедорожник с новой КП будет запущен в ближайшее время.
Уже в следующем году автопроизводитель запустит «Профи» повышенной грузоподъемности с двускатной ошиновкой.
Планируется, что в этом году Патриот с АКПП будет отгружен дилерам в количестве порядка трех тысяч экземпляров.
В целом же УАЗ намерен выпустить 45 600 автомобилей, из которых более четырех тысяч будет отправлено на экспорт.