Названы самые популярные автомобили в Москве по итогам июля

Российские аналитики подготовили отчет по продажам новых автомобилей на рынке Москвы за прошлый месяц.

Также были названы и самые популярные автомобили в Москве по итогам июля, где в общей сложности было реализовано 19,5 тыс. легковушек, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Volkswagen Polo стал самым востребованным автомобилем в столице с результатом 1 384 ед., что на 32% больше. Вторым самым продаваемым стал KIA Rio, реализованный в количестве 942 ед., что на 19% хуже.

В тройке лидеров оказался Skoda Rapid. Его продажи выросли в 2,1 раза до 759 реализованных экземпляров.

Четвертое и пятое место по продажам оказалось за KIA Optima (665 ед.; рост в 2,6 раза) и Hyundai Creta (663 ед.; +16%).

В десятке лидеров оказались: Renault Kaptur (606 ед.; рост в 2,3 раза), Hyundai Solaris (578 ед.; +12%), Skoda Octavia (574 ед.; +3%), Toyota Camry (554 ед.; +7%) и Nissan Qashqai (518 ед.; +72%).