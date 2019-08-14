В Сети рассекретили фары новой Kia Optima

Kia Optima должны представить в ноябре в Сеуле, в том числе на презентации раскроют информацию про стоимость и дату выхода седана на глобальный рынок.

В сети уже неоднократно опубликовывали шпионские снимки «четырехдверки», но все они демонстрируют машину в камуфляжной плотной пленке, которая практически не позволяет рассмотреть особенности будущей новинки.

При этом в сети недавно показали фото фар Kia Optima. Их фотографию опубликовал Kurdistan Automotive Blog.

Качество фото оставляет желать лучшего, при этом на нем можно рассмотреть что головная оптика Kia Optima будет очень узкая и состоять из нескольких элементов.

Ранее сообщалось, что новое поколение Kia Optima получит более агрессивную внешность и динамичный силуэт. Также машина обзаведется новой подвеской моторами и трансмиссией.