Changan рассекретил роскошный салон обновлённого CS55

До этого события производитель подогревает интерес к новинке, опубликовав сначала фото экстерьера, а теперь и снимки салона.

Как выяснилось, интерьер обновленной модели выполнили в стиле купеобразного CS85, который позиционируется, как роскошная модель.

В салоне CS55 предлагается цифровая панель приборов, новая передняя панель, а также мультимедийная система с большим тачскрином.

В экстерьере автомобиль отличается от предшественника иной оптикой, бамперами и обновленной решеткой радиатора.

Линейка двигателей будет представлена 1.5-литровым двигателем с отдачей 156 л.с., пару которому составит шестискоростная механика или вариатор.

После обновления для кроссовера предложат еще и «мягкий гибрид», в основе которого будет все тот же 1.5-литровый мотор. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.

Предварительная стоимость обновленного кроссовера составит около 775 тыс. рублей в эквиваленте. Обновленная модель в 2020 году ожидается и на российском рынке. Между тем накануне стало известно, что в Changan отказались от производства своих автомобилей в РФ.