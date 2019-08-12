KIA Optima лидирует в D-сегменте с большим отрывом

Российские аналитики из «АвтостатИнфо» опубликовали статистику по продажам автомобилей в D-сегменте.

Специалисты отметили, что в этом сегменте лидером остается KIA Optima, которая по итогам первого полугодия увеличила отрыв от конкурентов.

В отчетный период модель была продана в количестве 10 168 экземпляров, а это на треть больше, чем годом ранее. На втором месте с существенно меньшими объёмами продаж располагается Hyundai Sonata.

Его популярность хоть и выросла на 38%, но составляет 3 007 ед. В тройку лидеров вошла Mazda6, объёмы продаж которой составили 2 638 ед.

В первой пятерке лидеров располагаются BMW 3-Серии и Mercedes-Benz C-Класс с показателями 2 431 и 1 957 ед. соответственно.