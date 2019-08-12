Объявлена стоимость кроссовера Geely Atlas с системой «Яндекс.Авто»

Количество автомобилей в России, которые получили российский мультимедийный комплекс, растет и теперь список пополнился еще и китайским кроссовером Geely Atlas.

Сегодня китайская компания официально сообщила о стоимости новой версии модели. Как выяснилось, мультимедийная система «Яндекс.Авто» стала доступна для топовой версии Geely Atlas.

Такая комплектация получила ценник 1 679 990 рублей, а значит «Яндекс.Авто» добавил к стоимости кроссовера 15 тыс. рублей.

В этой комплектации предлагается 1,8-литровый 184-сильный двигатель, пару которому составляет шестискоростной «автомат».