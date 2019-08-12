Теперь все автомобили китайской компании будут поставляться из Китая.

Как стало известно газете «Известия», в Changan отказались от производства своих автомобилей в РФ, а точнее на предприятии «Моторинвест».

На этой производственной площадке выпуск моделей Changan стартовал еще в 2016 году, а тогда же на автосалоне в Москве дебютировали и модели марки.

Первым автомобилем, который встал на конвейер совместного предприятия, стал Changan CS35.

Специалисты в свою очередь считают, что Changan в дальнейшем будет вынуждена искать новую площадку для сборки авто в России, в связи с тем, что наш рынок является привлекательным для китайских автопроизводителей.

Между тем, ранее сообщалось, что Changan намерена на российский рынок привезти три новинки, среди которых седан, пикап и кроссовер.