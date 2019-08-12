Компания Luxgen вывела на тестирование новый кроссовер, который, как ожидается, будет представлен в следующем году.
Тайваньская Luxgen готовит новый купеобразный кроссовер
12.08.2019 11:38
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Новой моделью в линейке станет кросс-купе. Его название пока неизвестно, но в следующем году тайваньская марка готовит еще и семиместную модель URX.
То есть в будущем году состоится премьера двух кроссоверов от Luxgen. Что касается безымянной новинки, то она тестируется в камуфляже, но это не мешает рассмотреть сложной формы фары и задние фонари.
В салоне купеобразного кроссовера будет виртуальная приборная панель, а также большой тачскрин. О моторной гамме новинки информации пока нет.
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