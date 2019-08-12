Тайваньская Luxgen готовит новый купеобразный кроссовер

Компания Luxgen вывела на тестирование новый кроссовер, который, как ожидается, будет представлен в следующем году.

Новой моделью в линейке станет кросс-купе. Его название пока неизвестно, но в следующем году тайваньская марка готовит еще и семиместную модель URX.

То есть в будущем году состоится премьера двух кроссоверов от Luxgen. Что касается безымянной новинки, то она тестируется в камуфляже, но это не мешает рассмотреть сложной формы фары и задние фонари.

В салоне купеобразного кроссовера будет виртуальная приборная панель, а также большой тачскрин. О моторной гамме новинки информации пока нет.