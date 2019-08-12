Volkswagen анонсировал скорый старт продаж Jetta в России

Российский офис компании опубликовал в социальной сети пост, который можно рассматривать как анонс старта продаж нового седана.



К тому страничка с автомобилем уже появилась на официальном сайте компании. То есть, можно ожидать, что уже совсем скоро будет объявлен старт приема предзаказов, стоимость и комплектации новинки.

Пока же данных о российской версии модели нет. Седан, напомним, был представлен еще в январе 2018 года на мотор-шоу в Детройте.

Jetta нового поколения создали на платформе MQB, за счет которой выросли и его габариты, в том числе и колесная база.

Моторная гамма в зависимости от рынка будет представлена 1,4-литровым турбомотором или 2,0-литровым 231-сильным агрегатом. Среди трансмиссий будет механика и автомат.

Актуальная версия седана в России предлагалась с 1,6 и 1.4-литровыми агрегатами по цене от одного миллиона рублей.