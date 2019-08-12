Страхование автомобилей
Cтрахование ответственности владельцев автомобилей позволяет покрыть затраты на их ремонт или лечение всех пострадавших в аварии. Вождение машины без такого страхового полиса чревато наложением штрафных санкций или лишением водительских прав.
Основные виды автострахования
Существуют два основных типа страхования автомобилей: добровольное и обязательное. В число наиболее распространенных видов автострахования входят:
- ОСАГО. Этот обязательный вид страхования авто обеспечивает компенсацию ущерба здоровью или собственности пострадавших в ДТП, виновником которого является страхователь.
- ДСАГО. Этот дополнительный вид автострахования позволяет компенсировать сумму ущерба, для возмещения которого полиса ОСАГО недостаточно.
- КАСКО. Этот вид страхования защищает собственность владельца автомобиля от его похищения, повреждения или уничтожения в пределах суммы, предусмотренной условиями договора.
Стоимость страхования автомобиля
Существует несколько важнейших факторов, от которых зависит стоимость страхового полиса для авто. Немаловажную роль в этом играет регион проживания страхователя. Цена полиса ОСАГО в Симферополе, как и в любом другом крупном городе, выше, чем в небольших населенных пунктах. Это обусловлено более высокими рисками аварий в больших городах. Стоимость страховки автотранспортного средства зависит от следующих факторов:
- Марка и модель машины. Влияние этого фактора связано с разницей в стоимости ее ремонта и вероятности угона. При определении стоимости страхового полиса учитываются габариты и мощность мотора авто.
- Надежность противоугонной системы. Страховые фирмы тщательно отслеживают статистику угонов и составляют рейтинги противоугонных систем для определения цены полиса.
- Возраст транспортного средства. Чем он больше, тем выше риск поломок и возможных аварий вследствие этого. Многие страховые фирмы отказываются оформлять полисы для машин старше десяти лет.
- Рыночная стоимость авто. При оформлении страховки на новую машину ее стоимость устанавливается на основании цены, приведенной в договоре купли-продажи. Для авто с пробегом цена полиса определяется на основании его текущей рыночной стоимости.
- Водительский стаж страхователя. Чем он больше, тем меньше вероятность ДТП по вине водителя, а потому стоимость полиса для опытных водителей меньше, чем для новичков.
Наличие того или иного страхового полиса у автовладельца не исключает ДТП. Однако оно обеспечивает гарантии по компенсации вероятного ущерба.