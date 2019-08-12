Страхование автомобилей

Cтрахование ответственности владельцев автомобилей позволяет покрыть затраты на их ремонт или лечение всех пострадавших в аварии. Вождение машины без такого страхового полиса чревато наложением штрафных санкций или лишением водительских прав.

Основные виды автострахования

Существуют два основных типа страхования автомобилей: добровольное и обязательное. В число наиболее распространенных видов автострахования входят:

ОСАГО. Этот обязательный вид страхования авто обеспечивает компенсацию ущерба здоровью или собственности пострадавших в ДТП, виновником которого является страхователь.

ДСАГО. Этот дополнительный вид автострахования позволяет компенсировать сумму ущерба, для возмещения которого полиса ОСАГО недостаточно.

КАСКО. Этот вид страхования защищает собственность владельца автомобиля от его похищения, повреждения или уничтожения в пределах суммы, предусмотренной условиями договора.

Стоимость страхования автомобиля

Существует несколько важнейших факторов, от которых зависит стоимость страхового полиса для авто. Немаловажную роль в этом играет регион проживания страхователя. Цена полиса ОСАГО в Симферополе, как и в любом другом крупном городе, выше, чем в небольших населенных пунктах. Это обусловлено более высокими рисками аварий в больших городах. Стоимость страховки автотранспортного средства зависит от следующих факторов:

Марка и модель машины. Влияние этого фактора связано с разницей в стоимости ее ремонта и вероятности угона. При определении стоимости страхового полиса учитываются габариты и мощность мотора авто.

Надежность противоугонной системы. Страховые фирмы тщательно отслеживают статистику угонов и составляют рейтинги противоугонных систем для определения цены полиса.

Возраст транспортного средства. Чем он больше, тем выше риск поломок и возможных аварий вследствие этого. Многие страховые фирмы отказываются оформлять полисы для машин старше десяти лет.

Рыночная стоимость авто. При оформлении страховки на новую машину ее стоимость устанавливается на основании цены, приведенной в договоре купли-продажи. Для авто с пробегом цена полиса определяется на основании его текущей рыночной стоимости.

Водительский стаж страхователя. Чем он больше, тем меньше вероятность ДТП по вине водителя, а потому стоимость полиса для опытных водителей меньше, чем для новичков.

Наличие того или иного страхового полиса у автовладельца не исключает ДТП. Однако оно обеспечивает гарантии по компенсации вероятного ущерба.