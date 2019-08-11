Составлен топ-5 доступных дизельных кроссоверов в России

Дизельные автомобили на российском рынке пользуются очень низким спросом, но для некоторых представленных моделей дизельный ДВС является оптимальным решением.

В основном агрегат на ДТ актуален для внедорожников и некоторых кроссоверов, при этом в РФ автолюбители стараются приобретать представителей SUV с бензиновыми моторами, а некоторые модели автопроизводители даже предлагают исключительно с бензиновыми агрегатами. При этом в Европе они представлены еще и с дизельными ДВС.

Сейчас в России среди кроссоверов и внедорожников с дизельными агрегатами доступными можно назвать Renault Duster и Hyundai Tucson.

В первом устанавливается 1,5-литровый 109 сильный агрегат, а в корейской модели под капотом уже расположен 2,0-литровый 185-сильный двигатель.

Цена дизельного Duster в дилерских центрах начинается от 1,037 млн рублей, а за Tucson придется заплатить от 1,89 млн рублей.

Еще 2,0-литровым дизельным агрегатом комплектуется кроссовер Kia Sportage, который можно купить по цене от 2,3 млн рублей.

За 2,027 млн или 2,089 млн рублей в РФ с дизельным мотором можно приобрести Skoda Kodiaq или Volkswagen Tiguan.

Эти машины укомплектованы 2,0-литровым 150-сильным мотором и семиступенчатым «роботом».