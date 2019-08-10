Опубликован топ-10 самых дорогих автомобилей в России

Рейтинг был составлен по результатам исследования, проведенного агентством «АвтостатИнфо».

Специалисты проанализировали среднюю стоимость проданных на июнь автомобилей и опубликовали ТОП-10 самых дорогих автомобилей в России.

Так, абсолютным лидером рейтинга стал Bentley Mulsanne. Эта модель в июне была продана в количестве одного экземпляра стоимостью 33,56 млн рублей. Rolls-Royce Cullinan стал вторым самым дорогим автомобилем в России.

Его объёмы продаж составили 15 единиц, а их средняя стоимость составила 25 млн рублей. Rolls-Royce Ghost, реализованный в количестве 1 экземпляра оказался в тройке с ценником 24,9 млн рублей.

Следующим оказался Rolls-Royce Wraith – 2 шт. Средняя цена составила 24,8 млн рублей. В пятерке дорогостоящих машин оказался Ferrari 812 Superfast.

Он также разошелся тиражом в количестве одной единицы, стоимость которой составила 22,4 млн рублей. В десятке лидеров оказались: Bentley Continental — 18,2 млн руб., Bentley Bentayga — 17,2 млн руб., Aston Martin DB 11 — 17 млн руб., Lamborghini Huracan — 16,38 млн руб. и Lamborghini Urus — 15,2 млн руб.