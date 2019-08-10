Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего

Рейтинг машин, которые угоняют в России меньше всего был составлен специалистами «Альфастрахования».

Основной для ТОПа стали данные по угонам за прошлый год, когда было зафиксировано 20-процентное снижение общего числа угонов.

Как известно, наиболее «востребованными» у автоугонщиков являются популярные на рынке машины или дорогостоящие.

При этом Volkswagen Tiguan, который возглавил этот рейтинг, хоть и является продаваемым на рынке, но не пользуется у угонщиков спросом.

На втором месте оказался Skoda Rapid, а третье место занял Volvo XC60.

Число угонов этих автомобилей оказалось минимальным, также как и у Lada Xray и Volkswagen Touareg, расположившиеся на четвертом и пятом месте среди авто, которые не привлекают автоугонщиков в РФ.

В десятке списка оказались следующие модели: Audi Q5, Lada Kalina, Chevrolet Niva, Renault Kaptur и BMW X3.