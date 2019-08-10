Его серийная сборка на российском предприятии была прекращена еще в конце прошлого года, а до этого времени на рынке распродавали складские запасы.

Nissan завершил продажи в России седана Nissan Almera, который больше не присутствует в модельной линейке бренда.

В последние месяцы объёмы продаж автомобиля ежемесячно не превышали 11 экземпляров, а с начала года дилеры продали в общей сложности 1 431 автомобиль.

Последние экземпляры седана предлагались по цене от 688 тысяч рублей, что делало его одним из самых доступных на рынке.

Как ранее сообщалось, решение о снятии с производства седана на предприятии «АвтоВАЗа» было принято из-за желания усилить позиции кроссоверов Nissan в России.