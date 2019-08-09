В Индии начался выпуск кроссоверов Kia Seltos

Компания Kia сообщила, что на предприятии в Индии стартовало серийное производство нового кроссовера Kia Seltos.



Его сборка организована на предприятии в Анантапуре, а первый экземпляр модели уже сошел с конвейера.

Автопроизводитель отмечает, что на Seltos поступило уже много предзаказов и не исключено, что в Индии модель может оказаться новым бестселлером.

Для запуска в серию Seltos было инвестировано в индийский завод 1,1 млрд долларов.

На производственной площадке ежегодно будут выпускать по 300 тыс. автомобилей, причем таких объёмов выпуска ожидают уже через три года.

Этот автомобильный завод будет выпускать кроссоверы для Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии, при этом на российском рынке будет предлагаться модель корейской сборки.

К слову в нашей стране автомобиль ожидается в следующем году.