Автомобили Jaguar и Land Rover подключили к «Яндекс.Навигатору»

Владельцы автомобилей Jaguar и Land Rover с установленной мультимедийной системой Touch Pro и функцией InControl Apps получили доступ к «Яндекс.Навигатору», а позже откроют возможность и к другим сервисам «Яндекса».

Сейчас «Яндекс.Навигатор» доступен для владельцев устройств на базе Android, а в дальнейшем можно будет использовать популярный сервис и владельцам смартфонов на платформе iOS.

Система InControl Apps в мультимедийной платформе Touch Pro позволяет на дисплей вывести приложение со своего смартфона.

Для этого на смартфоне должны быть установлены программы InControl Apps и «Яндекс.Навигатор».

Для подключения к платформе можно использовать кабель или Bluetooth. Через беспроводное соединение еще будут работать голосовые подсказки.

Позже разработчики владельцам Jaguar и Land Rover позволят использовать и другие приложения, входящие в платформу «Яндекс.Авто».

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Авто» будет устанавливаться на машинах марок Renault, Nissan и Lada.