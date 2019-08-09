BMW запатентовала в России дизайн «автомобиля будущего», а именно беспилотный электромобиль BMW Vision iNEXT. Последний в качестве концепта был представлен еще в начале осени прошлого года.

Позднее компания рассказывала о зимних испытаниях новинки, которая на рынке ожидается в 2021 году.

Серийная версия BMW Vision iNEXT получит тот же дизайн, что и прототип, за исключением некоторых элементов. В модели реализовали достаточно смелый дизайн, а в салоне расположили два дисплея, напоминающих дорогие телевизоры с плоским экраном.

Несмотря на то, что машина оснащена автопилотом, руль в салоне все же присутствует.

Еще в BMW Vision iNEXT можно отметить наличие камер вместо зеркал заднего вида, что производитель намерен реализовать в серийных автомобилях. Что касается силовой установки, то кроме того, что она будет полностью электрическая, больше ничего не известно.