Компания Mazda опубликовала данные по продажам своих авто на российском рынке за июль.

В отчетный период дилерам марки удалось реализовать 2 455 автомобилей, что становится на четыре процента меньше, чем годом ранее.

С начала года объёмы составили 16 029 машин, а это хуже на пять процентов. Доля компании оказалась на уровне 1,7 процента.

Чаще всего среди моделей компании россияне выбирают кроссовер CX-5, который в прошлом месяце продемонстрировал рост на 15 процентов до 1 995 экземпляров.

В результате Mazda CX-5 в июле вошел в ТОП-25 российских бестселлеров.