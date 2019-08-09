Китайский кроссовер Chery Tiggo 5 останется в России

Как известно, на российском рынке все еще продаются кроссоверы Chery Tiggo 5, которые были собраны на предприятии «Дервейс» в Черкесске.

В связи с тем, что предприятие закрылось еще в прошлом году, предполагалось, что модель может уйти с российского рынка.

Но оказалось, что китайский кроссовер останется в России, на что указывает ОТТС, полученный компанией.

Действие прошлого ОТСС закончилось еще 22 декабря 2018 года, а обновленное одобрение компания получила только сейчас.

По всей видимости пока на рынке присутствуют еще запасы на складах, которые уже заканчиваются. При этом в новом ОТСС в сравнении со старым, характеристики оказались одинаковыми.

В моторной гамме указан двухлитровый 136-сильный двигатель с отдачей 136 л.с. и вариатор. Среди новых опций появилась только система «Эра Глонасс».

Пока кроссовер предлагается по цене от 999 900 рублей, но можно ждать, что ввезенные в Россию экземпляры будут уже дороже.