Назвали самые незащищенные от угона автомобили

Рейтинг автомобилей, которые легче всего угнать составили специалисты What Car, а для этого они самостоятельно пытались проникнуть в салон разных автомобилей.



Так, оказалось, что всего за 10 секунд можно угнать кроссовер DS 3 Crossback, который и возглавил рейтинг самых незащищённых от угона автомобилей.

В этой машине оказалось очень легко подобрать код от оригинального ключа на что тратится 5 сек. и еще 5 сек. потребовалось для того, чтобы завести двигатель.

Столько же времени потребовалось специалистам, чтобы угнать Audi TT RS, однако в данном случае схема действует только тогда, когда в автомобиле активирована система доступа в салон бузе ключа.

На третьем месте антирейтинга оказался Land Rover Discovery 2018, на угон которого потребовалось полминуты.

В пятерке самых незащищенных от угона автомобилей оказались BMW X3 и Ford Fiesta, которые можно угнать за минуту.