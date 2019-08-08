Более 500 пикапов Mercedes-Benz в России отправят на сервис

Росстандарт 8 августа сообщил о новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис будут отправлены пикапы Mercedes-Benz X-class.



Как говорится в сообщении ведомства, отзывными стали 575 пикапов, реализованных на российском рынке в период с марка по декабрь прошлого года.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в инструкции по монтажу комплектов для дополнительной установки тягово-сцепного устройства на автомобилях указан слишком высокий момент затяжки крепежных болтов для установки поперечины» — говорится на сайте Росстандарта.

В результате есть вероятность поломки болтового соединения и отсоединение тягово-сцепного устройства от автомобиля в случае езды с прицепом. В рамках отзыва владельцам машин произведут замену болтов.