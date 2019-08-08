Начались продажи обновлённого рамного внедорожника Haval H9

Прием заказов на обновленную версию флагманской модели стартовал еще в прошлом месяце, а теперь дилеры компании начали «живые» продажи.

Тем, кто уже оформил заказ на Haval H9, передадут машины 10 августа. Рестайлинговый внедорожник Haval H9 вышел на рынок по цене от 231 800 юаней, а это около 2,13 млн рублей.

В отличие от предшественника Haval H9 получил обновленную внешность, изменения в салоне, а также расширенный список оборудования.

Сейчас автомобиль предлагается для покупки только с двухлитровым 251-сильным двигателем с показателем крутящего момента 385 Нм.

В качестве трансмиссии выступает восьмискоростной автомат и доступна только полноприводная система.

Уже в 2020 году обновленный Haval H9 появится на российском рынке, причем ранее были данные, что компания начнет серийное производство внедорожника на предприятии в Тульской области.