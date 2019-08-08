Прием заказов на обновленную версию флагманской модели стартовал еще в прошлом месяце, а теперь дилеры компании начали «живые» продажи.
Начались продажи обновлённого рамного внедорожника Haval H9
08.08.2019 17:31
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Тем, кто уже оформил заказ на Haval H9, передадут машины 10 августа. Рестайлинговый внедорожник Haval H9 вышел на рынок по цене от 231 800 юаней, а это около 2,13 млн рублей.
В отличие от предшественника Haval H9 получил обновленную внешность, изменения в салоне, а также расширенный список оборудования.
Сейчас автомобиль предлагается для покупки только с двухлитровым 251-сильным двигателем с показателем крутящего момента 385 Нм.
В качестве трансмиссии выступает восьмискоростной автомат и доступна только полноприводная система.
Уже в 2020 году обновленный Haval H9 появится на российском рынке, причем ранее были данные, что компания начнет серийное производство внедорожника на предприятии в Тульской области.
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