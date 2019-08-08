Volkswagen готовит к дебюту семиместный кроссовер Tiguan L

Этот семиместный кроссовер готовит компания для китайского рынка, где предлагается удлиненный вариант модели, но доступен он только с пятиместным салоном.

Стоит отметить, что у Tiguan есть трехрядная модификация с названием Allspace, но в Китае она не предлагается.

Для китайского рынка решили сделать семиместный вариант кроссовера, фотографии которого уже появились в сети.

Его презентация состоится этой осенью. Ожидается, что моторная гамма семиместной новинки в Китае будет предлагаться с турбированными 1,4 и 2,0-литровыми агрегатами.

В паре с ними будет работать семискоростной робот, а он передаст крутящий момент на переднюю или обе оси.