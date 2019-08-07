Как известно, автомобиль Lada Largus представлен только в кузове универсал и фургон.

Больше никаких версий модели «АвтоВАЗ» выпускать не планирует, но между тем тюнеры из Болгарии представили кабриолет Lada Largus.

Стоит отметить, что Ларгус является адаптированным для России Dacia Logan MCV, выпускаемым ранее в Румынии, а именно эта модель и стала основной проекта от тюнеров.

Автомобилю срезали крышу над вторым и третьим рядами сидений, приварили круглые металлические трубы, а еще в передней части крыши расположили место доя брезента.

Последний можно использовать как защиту от дождя.

Источник: Лада.Онлайн.