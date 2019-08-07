Российский автогигант начал активно исправлять ситуацию с низкими продажами своего автомобиля Lada XRAY.

Так, недавно на эту модель начали устанавливать вариатор, а теперь стало известно, что покупателям автомобиля в августе предлагают подарки.

О том, что при покупке Lada XRAY дилеры начали дарить подарки сообщает «Лада.Онлайн», ссылаясь на дилеров.

Как стало известно, дилерам дали задание увеличивать объёмы продаж XRAY, поэтому в автосалонах покупателям будут предлагать подарки.

Так, один из дилеров предлагает бесплатный антикор, а вот какие еще предложения действуют не сообщается.

Стоит отметить, что популярность Lada XRAY сокращается. С начала года объёмы продаж модели составили 16 380 экземпляров, что на 17% хуже.