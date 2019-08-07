Новая Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов

Об этом стал известно из ОТТС, которое компания оформила на модель Hyundai Sonata нового поколения.

В документе указано, что новая Hyundai Sonata выйдет на рынок РФ с одним двигателем, которым становится 2,5-литровый агрегат с отдачей 179 лошадиных сил при 232 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии для этой силовой установке будет доступен шестискоростной гидромеханический «автомат».

Стоит отметить, что для других рынков автомобиль может оснащаться еще 146-сильным, турбированными 182-сильным двигателем и мотором с отдачей 193 л.с.

Предположительно Sonata появиться на российском рынке к началу осени. О стоимости и комплектациях модели информации пока нет. Актуальная версия седана в нашей стране продается по цене от 1 344 000 рублей.