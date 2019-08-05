Компания DFM объявила о старте продаж в России нового трехрядного кроссовера DFM 580.

О том, что этот автомобиль приедет на российский рынок было известно еще в прошлом году.

С 5 августа новый DFM 580 появился в продаже в России, правда пока только в одной комплектации с одним двигателем. Стоимость автомобиля составляет 1 190 000 рублей.

Единственная комплектация имеет название Comfort MT. В ней для кроссовера доступен 1,8-литровый двигатель SFG18.

Бензиновый мотор работает в паре с пятискоростной механикой и выдает 132 лошадиных сил мощности. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4-8,1 литра на 100 км пути.

В дальнейшем семиместный кроссовер предложат с турбированным полуторалитровым агрегатом с отдачей 146 л.с. Ему пару составит шестискоростная механика или вариатор Punch Powerglide.

Дорожный просвет DFM 580 составляет 200 мм, а еще в нем есть независимая передняя подвеска Макферсон и задняя полузависимая пружинная торсионная балка.

Еще кроссовер оснащен дисковыми тормозами все колес, а также электроусилителем руля. В модели предусмотрено шесть вариантов складывания сидений, что даст большие возможности трансформации.